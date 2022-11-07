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В России признали террористическими три украинские организации

Общество
07.11.2022 12:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-priznali-terroristicheskimi-tri-ukrainskie-organizatsii
В России признали террористическими три украинские организации

О внесении в перечень террористических трех украинских организаций стало известно 7 ноября.

По данным базы Росфинмониторинга, признаны террористическими и запрещены на территории России «Общественная организация СИЧ-С14 (ГО С14, Громадська органiзацiя СIЧ-C14, Основа Майбутнього, Слава и Честь)*, националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв)*, а также националистическая группировка «Черный комитет» (Чорний Комiтет)*.

Их включили в список организаций, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

* Запрещенные в России террористические организации.

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