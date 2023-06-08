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В России предложили запретить выбрасывать одежду в общий мусорный бак

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-zapretit-vybrasyvat-odezhdu-v-obshhij-musornyj-bak
В России предложили запретить выбрасывать одежду в общий мусорный бак
Фото mos-konteiner.ru

Российский экологический оператор предложил поэтапно запретить выбрасывать старую одежду в обычные контейнеры.

В качестве альтернативы РЭО хочет, чтобы специальные емкости для сбора вещей появились в магазинах, которые продают одежду и обувь. Обязанности по установке таких контейнеров и фандоматов планируют возложить на некоммерческие организации — к примеру, фонды по сбору и переработке одежды, либо организации, которые помогают нуждающимся. От торговых сетей потребуется лишь выделить место для сбора вещей.

Ожидается, что в будущем люди смогут получать бонусы за сдачу вещей, например, скидки в магазинах. При этом РЭО придерживается системы поощрения, а не наказания. Генеральный директор компании-оператора Денис Буцаев отметил, что индустрия fast-fashion наносит серьезный ущерб окружающей среде, поскольку производит больше одежды, чем сейчас используется. При этом 95% из того, что попадает в мусорку, сложно или дорого утилизировать

Сейчас обувь и одежда, попадающая на полигоны, не поддается сортировке из общего потока мусора, и соответственно не перерабатывается. Поэтому нововведение позволит перерабатывать текстиль, сообщают «Известия».

Читайте также: как организовать сортировку мусора дома.

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