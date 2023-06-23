В России предложили запретить цветные пластиковые бутылки

По данным доклада Российского экологического оператора (РЭО), в 2024 году в России могут запретить сразу несколько видов упаковки, в том числе и ПЭТ-тару.

В ведомстве сообщили, что к следующем году могут запретить до 5 видов пластиковой упаковки. К 2030 году количество запрещенных видом тары увеличится до 20. Такие планы уже закреплены в федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла».

По данным РЭО, целью такого подхода является отказ от неэкологичной тары, которую сложно или невозможно переработать, а также отделить от общего мусора из-за того, что упаковка состоит сразу из нескольких материалов, которые нельзя отделить друг от друга.

На первом планируют ограничить распространение разноцветных пластиковых бутылок, например, зеленого и коричневого. Также планируется остановить оборот тонкой термопленки, которую используют для этикеток. Также запретят использовать упаковку, для которой использовали нерастворимые клеи. Все эти типы материалов используют напитках, йогуртах и других упаковках.

Кроме того, планируют запретить сумки-сетки для овощей и фруктов, пакеты для кетчупов и майонеза с донышком и пластиковые капсулы для кофе.

Проект доклада РЭО планирует направить в правительство, пишут «Известия».

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