Минпромторг РФ не планирует запрещать импорт пластиковых изделий

Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Минпромторга. В ведомстве добавили, что речь шла только об ограничении ввоза для того, чтобы снизить вред пластика на экологию.

«Речи о запрете импортных поставок или запрете производства не идет. Необходимо отметить, что именно ограничение оборота на те или иные виды упаковки будет влиять на потребность в импорте пластиковой упаковки в силу рыночных факторов, то есть произойдет снижение спроса на подобную продукцию внутри страны», — отметили в министерстве.

В ведомстве проводят анализ перечня представленных ППК «Российский экологический оператор товаров» и влияния сокращения оборотов на работу предприятий. Анализ проводят с целью минимизации социально-экономических последствий от снижения импорта, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация, что в России планируют запретить импорт товаров из пластика. Речь идет об одноразовой посуде, пластиковых контейнерах, стаканчиках, пакетах и ватных палочках. Всего в списке 28 товаров. Их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева.