В России планируют запретить импорт товаров из пластика

Запрет на импорт одноразовой пластиковой посуды в Россию предложили ввести в Минпромторге России.

Речь идет об одноразовой посуде, пластиковых контейнерах, стаканчиках, пакетах и ватных палочках. Всего в списке 28 товаров. Их предлагают заменить изделиями из биоразлагаемого аналога, стекла, бумаги и дерева. Кроме того, в ведомстве рассматривают ограничить выпуск и оборот пластика внутри страны.

По данным Союза переработчиков пластмасс, импортная продукция из пластика занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров. Эксперты спрогнозировали рост цен на 20-25%. По их мнению, в случае полного запрета у ряда предприятий могут возникнуть трудности из-за того, что заместить импортные поставки пластиковых изделий российские производители оперативно полностью не смогут.

В качестве альтернативы предлагается использовать упаковочные материалы из ПЭТ, бумаги, картона, стекла и материалов растительного происхождения. Некоторые предприятия уже перешли на использование гофрированного и мелованного картона, асептической и неасептической тары для жидких пищевых продуктов. В Минпромторге уточнили, что в России в год производят около 10,5 млрд кв. м гофроупаковки. В ведомстве уточнили, что отечественные производители полностью обеспечивают внутренний спрос, пишут «Известия».

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