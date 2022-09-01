В Краснодарском крае и Крыму хотят запретить использование пластиковой посуды
В Минприроды совместно с РЭО разрабатывают ограничения обращения на Кубани и в Крыму товаров, превращающихся после использования в трудноутилизируемые отходы.
Поручение дали по итогам совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Предложения планируют подготовить к 15 сентября.
В Краснодарском крае и Крыму планируют ограничить использование одноразовых товаров из разных видов пластмасс. В частности, одноразовой посуды, лотков для яиц или еды из вспененного пластика, одноразовых трубочек, ватных палочек. Также к таким товарам относятся пластиковые пакеты, сумки, мешки, упаковка.
По словам представителя Виктории Абрамченко Марты Галичевой, проблемы переработки отходов становятся все более актуальными с учетом растущей туристической нагрузки на курорты Кубани и Крыма. Она подчеркнула, что о запрете этих товаров как таковых речь не идет. Рассматривается переход на экологичные альтернативы.
«Запрет должен быть введен после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет», — цитирует гендиректора РЭО Дениса Буцаева газета «Известия».
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