Экономика
В России предложили запретить скидки и бонусы на маркетплейсах
Фото freepik.com

С предложением запретить программы лояльности на маркетплейсах выступили представители нескольких крупных банков России.

Соответствующее предложение они направили председателю Госдумы Вячеславу Володину. Письмо подписали главы Сбербанка, ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка.

Авторы инициативы предлагают запретить маркетплейсам вкладывать средства в снижение цен на товары. Для этого запрет предлагается распространить на прямые скидки и акции, а также на бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии. Сохранить их предлагают только для социально значимых категорий товаров и собственных товаров маркетплейсов.

«При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего»,— говорится в документе.

По мнению авторов инициативы, цены не вырастут после отмены скидок. В своем предложении они ссылаются на опыт других стран, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае стоимость минимальной продуктовой корзины достигла 7,5 тыс. рублей.

