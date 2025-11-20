На Кубани стоимость минимальной продуктовой корзины достигла 7,5 тыс. рублей

Цены на продукты в Краснодарском крае с начала 2025 года выросли на 1,4%.

В перечень продуктов минимальной продуктовой корзины входят 33 наименования, среди которых мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Стоимость этих продуктов на Кубани в октябре текущего года превысила 7,5 тыс. рублей.

Согласно данным «Руспродсоюза», на Кубани темпы роста цен на на минимальный набор продуктов выше, чем в других регионах, где цены увеличились в среднем на 0,6% с начала текущего года.

В январе 2025 года стоимость корзины составляла 7 тыс. 455,6 рублей, к сентябрю продукты подорожали до 7 тыс. 494,9 рублей, а в октябре — до 7 тыс. 563,1 рублей.

Лидером по стоимости продуктовых корзин стали регионы Крайнего Севера — Чукотка и Камчатский край. Там цены на минимум продуктов достигли 18,2 тыс. и 12,5 тыс. рублей. Дешевле всего корзина обходится жителям Мордовии — 5,8 тыс. рублей. В Москве и в Санкт-Петербурге купить необходимые продукты можно за 8,6 тыс. и 8,4 тыс. рублей, сообщает «КП»-Кубань».

Читайте также: в торговых сетях Кубани снизились цены на «борщевой набор».

Подпишись, здесь всегда интересно.