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В России предложили запретить продажи игр о военнослужащих недружественных стран

Общество
09.08.2022 07:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-zapretit-prodazhi-igr-o-voennosluzhashhih-nedruzhestvennyh-stran
В России предложили запретить продажи игр о военнослужащих недружественных стран
Фото depositphotos.com

С инициативой ограничить продажу видеоигр для ПК и консолей, если игрок в них становится военным недружественного России государства, выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева. В письме уточняется, что сейчас многое делается для патриотического воспитания молодежи. Однако в свободном доступе игры, в которых пользователь должен симулировать действия силовиков и военнослужащих стран, которые поставляют оружие на Украину. И в этих играх формируется героический образ солдата США и других стран.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесенные в перечень недружественных», — цитирует текст обращения RT.

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