В России предложили запретить продажи игр о военнослужащих недружественных стран
С инициативой ограничить продажу видеоигр для ПК и консолей, если игрок в них становится военным недружественного России государства, выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева. В письме уточняется, что сейчас многое делается для патриотического воспитания молодежи. Однако в свободном доступе игры, в которых пользователь должен симулировать действия силовиков и военнослужащих стран, которые поставляют оружие на Украину. И в этих играх формируется героический образ солдата США и других стран.
«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесенные в перечень недружественных», — цитирует текст обращения RT.
Читайте также: в Госдуме планируют рассмотреть законопроект о 13-й пенсии.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре после провокационных видео задержали блогера «Магу-торнадо»
- В Краснодарском крае в суд направили дело жестокого отца, дети которого ночевали в хлеву
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Сочи женщина ночью упала в провал на дороге, который образовался из-за оползня