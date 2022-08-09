В России предложили запретить продажи игр о военнослужащих недружественных стран

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С инициативой ограничить продажу видеоигр для ПК и консолей, если игрок в них становится военным недружественного России государства, выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева. В письме уточняется, что сейчас многое делается для патриотического воспитания молодежи. Однако в свободном доступе игры, в которых пользователь должен симулировать действия силовиков и военнослужащих стран, которые поставляют оружие на Украину. И в этих играх формируется героический образ солдата США и других стран.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении запрета на продажу в Российской Федерации видеоигр для ПК и консолей, сюжет которых предполагает, что игрок должен симулировать действия военнослужащих, представляющих государства, внесенные в перечень недружественных», — цитирует текст обращения RT.

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