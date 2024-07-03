В России предложили ввести сертификацию курсов по продажам на маркетплейсах

С инициативой о введении законодательного регулирования деятельности тренеров и онлайн-школ, которые на коммерческой основе обучают желающих стать продавцами на маркетплейсах, выступило федеральное общество сетевой торговли.

Соответствующее обращение ФОСТ направило в адрес заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Эксперты отмечают, что сейчас отрасль сетевой торговли считается в России одной из самых быстроразвивающихся. Маркетплейсы для реализации своих товаров выбирают сотни тысяч российских бизнесменов. Многочисленные курсы по работе с такими платформами обещают успешный страт бизнеса.

При этом, согласно исследованию, 86% опрошенных россиян, которые прошли такие платные курсы в прошлом году, жалеют о потраченных средствах и времени.

Кроме того, 80% из тех, кто все-таки стал продавцами, поняли, что информацию могли получить из методичек и подсказок самих маркетплейсов, еще 20% позже нашли все рекомендации бесплатно в сети или в сообществах и тематических чатах.

«Вынуждены констатировать, что подобные курсы, тренинги и школы — очевидная разновидность инфобизнеса. Людям обещают заоблачные доходы и продажи, однако единственная цель организаторов — заработать самим, вовлекая в обучение все новых слушателей», — говорится в тексте письма.

Специалисты отмечают, что государству необходимо вмешаться в эту ситуацию — нормативно-правовая база обяжет организаторов и авторов таких курсов проходить обязательную сертификацию и подтверждение своих компетенций, сообщает RT.

Читайте также: объем интернет-торговли в Краснодарском крае в 2023 году вырос на 26%.