Объем интернет-торговли в Краснодарском крае в 2023 году вырос на 26%

Об увеличении оборота в онлайн-торговле в регионе говорится в исследовании специалистов Краснодарстата.

Согласно статистике, по итогам прошлого года объем оборота от электронных продаж на Кубани составил 129 млрд рублей. Это на 26,2% больше, чем в 2022 году.

Доля онлайн-продаж в общем объеме розничной торговли региона в 2023 году составила 5,5%. Это на 0,8% выше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

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