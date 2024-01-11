Краснодарский край занял третье место в России по обороту розничной торговли

За 11 месяцев 2023 года объем оборота розничной торговли вырос на 11% и составил 2,1 трлн рублей.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Руппеля, этот показатель в 2 раза превышает средний по стране.

«Кубань занимает третье место в стране по обороту розничной торговли. Есть тенденция по росту и в следующем году», — добавил замглавы региона.

Доля потребительской сферы в структуре валового регионального продукта составляет 20%. Всего от предприятий потребсферы в краевую казну поступило 70 млрд рублей.

В крае работает около 1 тыс. ярмарок. По их количеству Кубань находится в лидерах среду других регионов. Объем обороту бытовых услуг составил 110,1 млрд рублей — это третий показатель по России.

Вице-губернатор отметил, что локомотивом экономики Краснодарского края, особенно потребсферы, является курортная отрасль.

«В регионе очень концентрированный внутренний рынок, что позволяет нам быть в лидерах страны по разным показателям потребительской сферы. Все эти достижения стали возможны благодаря комплексному подходу к улучшению бизнес-климата: от поиска новых партнеров в дружественных странах – до развития логистических мощностей», — сказал вице-губернатор.

По его словам, результаты потребительской сферы — это не просто экономические показатели. Это барометр социальной стабильности, ведь каждый пятый житель края работает на предприятиях отрасли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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