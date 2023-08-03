В России предложили ввести обязательный техосмотр электросамокатов

Письмо с такой инициативой направили главе Минтранса Виталию Савельеву.

По словам автора инициативы депутата Госдумы Султана Хамзаева, средства индивидуальной мобильности (СИМ), в частности электросамокаты, стали очень популярны. Также выросло число аварий с их участием, в том числе, с тяжелыми последствиями для здоровья.

Депутат сообщил, что в крупных городах число электросамокатов достигает десятков тысяч, но об их техническом состоянии неизвестно. Причинами аварий могут стать неисправность фар, тормозов, системы питания, а также механические повреждения.

В связи с этим парламентарий предложил внести изменения в нормативно-правовые акты и ввести обязательный техосмотр эксплуатируемых электросамокатов, которые находятся в собственности служб проката и частных лиц, пишет RT.

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