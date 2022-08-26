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В России предложили ввести льготу на уплату взносов для ИП без прибыли

Экономика
26.08.2022 08:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-vvesti-lgotu-na-uplatu-vznosov-dlya-ip-bez-pribyli
В России предложили ввести льготу на уплату взносов для ИП без прибыли
Фото pixabay.com

В Госдуму внесли предложение освободить от уплаты обязательных взносов не осуществляющих деятельность индивидуальных предпринимателей, если те параллельно работают по договору. Соответствующее письмо депутат Василий Власов направил на имя главы Минфина Антона Силуанова.

В письме он отметил, что, согласно налоговому законодательству ИП, в том числе не осуществлявшие предпринимательскую деятельность, обязаны ежегодно платить взносы в фонды обязательного медицинского и пенсионного страхования. Есть ряд исключений. Среди них проходящие военную службу, ухаживающие за ребенком до полутора лет, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим возраста 80 лет.

В 2022 году размер взносов для ИП, если размер дохода не превышает 300 тыс. рублей, превышает 43 тыс. рублей. При этом за ИП, которые параллельно работают по трудовому договору, взносы платит их работодатель.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство и иные нормативные правовые акты в части освобождения ИП, не осуществляющих предпринимательскую деятельность и не получивших прибыль, от уплаты обязательных взносов, если в этот же период они были официально трудоустроены и работодатели производили уплату взносов в фонды медицинского и пенсионного страхования за них как за своих работников», — цитирует обращение депутата RT.

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