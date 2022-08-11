В Госдуме РФ предложили за полгода повысить МРОТ до 30 тыс. рублей

Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

В пояснительной записке к законопроекту авторы инициативы отметили, что зарплаты в России значительно ниже, чем в Европе. А это может вызвать спад производства и рост социальной напряженности.

Предлагается в два раза увеличить МРОТ для россиян с 1 января 2023 года. Соответствующий законопроект уже подготовлен и его собираются внести на рассмотрение.

Авторы документа подчеркнули, что в текущем году минимальный размер оплаты труда повышался дважды: с 1 января на 8,6% и с 1 июня на 10%. Ныне он составляет 15 тыс. 279 рублей. Эта сумма ниже медианной заработной платы, которая, по данным Росстата, на апрель 2021 года составила 40 тыс. 245 рублей.

По мнению депутатов, в условиях санкций, оказывающих давление на РФ, необходимо кардинально пересмотреть политику в отношении доходов населения, пишут «Известия».

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