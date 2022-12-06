В России предложили ввести компенсации по больничным в фитнес-клубах

Соответствующее обращение депутаты Госдумы направили на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Инициатором предложения продлевать сроки абонементов в фитнес-клубах при предъявлении клиентом больничного выступил депутат Василий Власов.

Он отметил, что сегодня время фитнес-клубы при продаже абонементов, как правило, прописывают в договоре право на заморозку соглашения на месяц. Оно дает клиентам возможность использовать персональный отпуск без потери срока действия абонемента.

Но в этих договорах не учитывается то, что клиент может пропускать занятия из-за болезни. Эти пропуски не компенсируются. Аналогичная ситуация наблюдается и с абонементами в бассейны и спортсекции.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения обязательной компенсации срока абонемента в фитнес-клубе, количества пропущенных занятий в бассейне либо в спортивной секции для клиентов, которые имеют больничный лист за соответствующий период времени», — цитирует обращение Власова RT.

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