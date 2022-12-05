В Госдуме предложили запретить торговлю электронными сигаретами в интернете

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он направил письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова с предложением ограничить онлайн-торговлю электронных сигарет.

Депутат отметил, что по информации СМИ, за последний год в России несколько подростков умерли из-за курения электронных сигарет. Он напомнил, что эксперты не раз указывали на то, что информация о том, что электронные сигареты безопаснее обычных, не соответствует действительности.

По словам Хамзаева, медицинские исследования показали, что курение электронных сигарет наносит вред легким и сердечно-сосудистой системе, а также вызывает симптомы астмы.

Электронные сигареты, картриджи для солевого никотина, системы нагрева и испарители сейчас продают на крупных маркетплейсах. Их можно заказать с доставкой. При этом продажа обычных табачных изделий в интернете запрещена, сообщает RT.

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