В Госдуме предложили запретить продажу крепкого спиртного в микротаре

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Инициатором запрета продажи крепких напитков в миниатюрных бутылках и стаканах выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее обращение он направил на имя вице-премьера РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Милонов отметил, что страна держит курс на оздоровление нации и борьбу с вредными привычками. При этом одной из проблем остается доступность алкоголя в розничной торговле.

«Практически в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне можно увидеть в продаже «микродозы» крепкого алкоголя емкостью 50-100 г», — сказал депутат.

По мнению депутата, маленькие бутылки и одноразовые стаканы с водкой, коньяком, виски и иным алкоголем провоцируют спонтанную покупку. Кроме того, доступность спиртного в малых дозах развивает толерантность к употреблению.

«В данной связи прошу вас изучить возможность наложения полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре. А также внедрения принципа розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях торговых зон, исключающих косвенную рекламу и пропаганду употребления алкоголя», — цитирует обращение депутата RT.

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