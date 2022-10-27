В Госдуме предложили запретить продажу крепкого спиртного в микротаре
Инициатором запрета продажи крепких напитков в миниатюрных бутылках и стаканах выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее обращение он направил на имя вице-премьера РФ, главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Милонов отметил, что страна держит курс на оздоровление нации и борьбу с вредными привычками. При этом одной из проблем остается доступность алкоголя в розничной торговле.
«Практически в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне можно увидеть в продаже «микродозы» крепкого алкоголя емкостью 50-100 г», — сказал депутат.
По мнению депутата, маленькие бутылки и одноразовые стаканы с водкой, коньяком, виски и иным алкоголем провоцируют спонтанную покупку. Кроме того, доступность спиртного в малых дозах развивает толерантность к употреблению.
«В данной связи прошу вас изучить возможность наложения полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре. А также внедрения принципа розничной реализации любой алкогольной продукции в отдельных помещениях торговых зон, исключающих косвенную рекламу и пропаганду употребления алкоголя», — цитирует обращение депутата RT.
Читайте также: Минфин РФ предложил с 1 января поднять минимальную цену на шампанское.
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В Новороссийске после двухлетнего перерыва пройдет фестиваль «Хамса»
- «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России