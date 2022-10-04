Минфин РФ предложил с 1 января поднять минимальную цену на шампанское

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Минимальная розничная цена на игристое вино с 1 января может вырасти в 1,4 раза — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 л. В настоящее время минимальная цена на шампанское — 169 рублей.

Соответствующий документ Минфина РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальную закупочную цену шампанского, за исключением импорта, у производителя предлагают поднять до 166 рублей за 0,75 л. Сейчас она составляет 118 рублей. Оптовую — до 199 рублей против нынешних 137 рублей. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года. Действовать будет до 31 декабря 2028 года включительно.

Увеличение цен связывают с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Минфин предложил в 2023 году поднять минимальную цену на водку до 281 рублей.