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Минфин РФ предложил с 1 января поднять минимальную цену на шампанское

Экономика
04.10.2022 22:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/minfin-rf-predlozhil-s-1-yanvarya-podnyat-minimalnuyu-tsenu-na-shampanskoe
Минфин РФ предложил с 1 января поднять минимальную цену на шампанское
Фото depositphotos.com

Минимальная розничная цена на игристое вино с 1 января может вырасти в 1,4 раза — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 л. В настоящее время минимальная цена на шампанское — 169 рублей.

Соответствующий документ Минфина РФ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальную закупочную цену шампанского, за исключением импорта, у производителя предлагают поднять до 166 рублей за 0,75 л. Сейчас она составляет 118 рублей. Оптовую — до 199 рублей против нынешних 137 рублей. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года. Действовать будет до 31 декабря 2028 года включительно.

Увеличение цен связывают с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Минфин предложил в 2023 году поднять минимальную цену на водку до 281 рублей.

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