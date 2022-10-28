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В России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны

Общество
28.10.2022 07:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-vvesti-izuchenie-yazykov-programmirovaniya-vo-vseh-shkolah-strany
В России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны
Фото unsplash.com

Такое предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову направил парламентарий из Санкт-Петербурга Павел Крупник.

В своем письме депутат предложил пересмотреть школьный курс информатики и углубить изучение языков программирования для всех учебных заведений. По мнению парламентария, это необходимо, так как России важно готовить свои кадры в сфере информационных технологий и обеспечить приток IT-специалистов в экономику.

«Надо признать, что компьютеры и электронные устройства настолько проникли в нашу жизнь, что дети, отправляясь в первый класс, уже умеют не только пользоваться компьютером, но и способны на сложные информационные манипуляции. Внедрение подобных новшеств также благоприятно скажется на преподавательском составе, который получит новые компетенции и знания в технологиях и педагогике», — цитирует обращение депутата RT.

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