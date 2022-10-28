В России предложили ввести изучение языков программирования во всех школах страны
Такое предложение министру просвещения РФ Сергею Кравцову направил парламентарий из Санкт-Петербурга Павел Крупник.
В своем письме депутат предложил пересмотреть школьный курс информатики и углубить изучение языков программирования для всех учебных заведений. По мнению парламентария, это необходимо, так как России важно готовить свои кадры в сфере информационных технологий и обеспечить приток IT-специалистов в экономику.
«Надо признать, что компьютеры и электронные устройства настолько проникли в нашу жизнь, что дети, отправляясь в первый класс, уже умеют не только пользоваться компьютером, но и способны на сложные информационные манипуляции. Внедрение подобных новшеств также благоприятно скажется на преподавательском составе, который получит новые компетенции и знания в технологиях и педагогике», — цитирует обращение депутата RT.
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