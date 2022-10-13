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В Краснодаре провели «Урок цифры» в Кубанском казачьем кадетском корпусе имени Бабыча

Общество
13.10.2022 08:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proveli-urok-tsifry-v-kubanskom-kazachem-kadetskom-korpuse-imeni-babycha
Видео канала «Кубань 24»

Воспитанникам учреждения рассказали о востребованных идеях в сфере искусственного интеллекта, а также их реализации в стартапах. Обсуждение прошло на примерах из реальных кейсов.

Главная задача проекта — заинтересовать подростков IT-сферой.

«Информационные технологии очень востребованы в XXI веке. Мне кажется, что нет человека, который ими не пользовался и не сталкивался с ними. Сейчас даже более старшее поколение пользуется ими либо начинает пользоваться», — сказал воспитанник Кубанского казачьего кадетского корпуса имени М. П. Бабыча Валентин Чуприн.

Сейчас мир цифровых технологий — неотъемлемая часть учебного процесса. Но «Урок цифры» — это не просто дополнительная информация, а возможность задуматься о будущей профессии.

«Мы выбираем только самую новую и актуальную информацию. Кроме того, не все школьники принимают участие, а только желающие. Те, кто, возможно, пойдут по данному направлению. То есть связанное либо с информационной безопасностью, либо с информационными технологиями», — сообщил заместитель начальника отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Виталий Павленко.

Также разработана мобильная версия «Урока цифры». Она предназначена для выполнения заданий дома. Потребуется только телефон и доступ к интернету.

Читайте также: жители Краснодарского края могут узнать свой уровень грамотности в сфере IT.

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