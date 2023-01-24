В России предложили ввести федеральный знак отличия для многодетных отцов
Общество
24.01.2023 07:32
С такой инициативой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.
Парламентарий отметил, что многое сейчас делается в поддержку семьи и деторождения, например, недавно Владимир Путин вернул почетное звание «Мать-героиня». В ряде регионов есть такие награды и для отцов, но не повсеместно.
В связи с этим депутат предложил на федеральном уровне ввести награду для выдающихся многодетных отцов, которые демонстрируют «пример отцовской заботы, труда, ответственности и любви», сообщает RT.
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