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В России предложили ввести федеральный знак отличия для многодетных отцов

Общество
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В России предложили ввести федеральный знак отличия для многодетных отцов
Фото pixabay.com

С такой инициативой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратился депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что многое сейчас делается в поддержку семьи и деторождения, например, недавно Владимир Путин вернул почетное звание «Мать-героиня». В ряде регионов есть такие награды и для отцов, но не повсеместно.

В связи с этим депутат предложил на федеральном уровне ввести награду для выдающихся многодетных отцов, которые демонстрируют «пример отцовской заботы, труда, ответственности и любви», сообщает RT.

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