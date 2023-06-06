В России предложили установить звание «Отец-герой» для воспитавших 10 и более детей

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Омбудсмен отметила, что с 2022 года женщинам, воспитавшим 10 и более детей, присваивается звание «Мать-героиня». При этом нельзя забывать про роль отцов в многодетной семье. Однако их заслуги никогда не выделялись на подобном уровне.

«На плечи многодетных отцов зачастую ложится нагрузка по обеспечению семьи для достойного воспитания детей, а уделять время им при этом совсем непросто», — сказала Волынец.

Она предложила вручать звание «Отец-герой» одновременно с вручением звания «Мать-героиня», подчеркнув, что воспитание детей — это общие ответственность и заботы.

«Установление нового звания для многодетных отцов могло бы поспособствовать повышению статуса отцовства и статуса многодетной семьи», — добавила омбудсмен.

Свое обращение с просьбой поддержать инициативу Ирина Волынец направила к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, сообщает RT.

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