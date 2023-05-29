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Кондратьев: с начала года краевой маткапитал получили более 2,1 тыс. многодетных семей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-s-nachala-goda-kraevoj-matkapital-poluchili-bolee-2-1-tys-mnogodetnyh-semej
Кондратьев: с начала года краевой маткапитал получили более 2,1 тыс. многодетных семей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 29 мая сообщил журналистам.

По словам главы региона, каждая восьмая семья на Кубани — многодетная.

«В качестве одной из мер поддержки предоставляем региональный материнский капитал за третьего ребенка, который ежегодно индексируем. Сегодня он составляет более 147 тыс. рублей. С начала 2023 года деньгами уже распорядились более 2,1 тыс. семей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Жилищные условия за счет маткапитала улучшили 1 тыс. 392 многодетные семьи, на образование деньги направили 620 семей, на газификацию — 138. Одна семья направили средства маткапитала на медицинскую реабилитацию ребенка.

Краевой маткапитал выплачивают в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Объем финансирования программы в этом году составляет 880 млн рублей.

На Кубани в этом году также выдали более 17 тыс. сертификатов на федеральный маткапитал, который выплачивают при рождении первого или второго ребенка. Всего в регионе насчитывается более 93 тыс. многодетных семей. За последние 5 лет их число увеличилось на 34%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в 2023 году сумма краевого маткапитала на Кубани вырастет до 147 тыс. рублей.

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