Кондратьев: в 2023 году сумма краевого маткапитала вырастет до 147 тыс. рублей

К многодетным семьям на Кубани относятся с особым вниманием, сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Региональный материнский капитал за третьего ребенка ежегодно индексируется. По сравнению с прошлым годом выплата увеличилась более чем на 7 тыс. рублей и составляет 147 тыс. 165 рублей», — сообщил Кондратьев.

Глава региона уточнил, что краевой материнский капитал можно направить на улучшения жилищных условий, образование ребенка, газификацию дома, медицинскую реабилитацию ребенка. Кроме того, семьи, которые живут в Краснодарском крае более трех лет, могут использовать региональный маткапитал для погашения ипотеки.

В прошлом году краевым материнским капиталом распорядились более 10,5 тыс. многодетных семей Кубани. Жители региона получают средства в рамках национального проекта «Демография».

В текущем году объем финансирования маткапитала в регионе составит более 808 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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