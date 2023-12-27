В России предложили учредить День ветеранов боевых действий

Соответствующий законопроект об учреждении праздника на государственном уровне внесли в Госдуму РФ.

Отмечать памятную дату предложили 1 июля — в этот день ее уже празднуют в нескольких регионах России по инициативе общественных объединений и населения.

«Военнослужащих и ветеранов чтят в этот день в Белгородской, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской, Тульской областях, Республике Коми и других субъектах», — подчеркнули в документе.

Официальное установление памятной даты станет выражением глубокого уважения и общественного признания к ветеранам боевых действий, говорится в пояснительной записке. Также авторы инициативы предполагают, что новый праздник станет значимым элементом патриотического и гражданского воспитания, сообщает телеканал «360».

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