Учитывать боевые заслуги при рассмотрении уголовных дел предложили в Госдуме РФ

Боевые заслуги предложили сделать смягчающим обстоятельством, помимо тех случаев, когда преступление было совершено с особой жестокостью в отношении малолетнего либо беременной, или же произошел рецидив.

С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Он отметил, что согласно статье 61 УК РФ есть обстоятельства, которые могут смягчить наказание за совершение преступления — несовершеннолетие виновного, беременность, явка с повинной и другие.

При этом участники боевых действий, которые отстаивали национальные интересы страны, ставили свою жизнь и здоровье под угрозу, имеющие боевые заслуги, сейчас не получают особых условий в этом вопросе. Свое предложение парламентарий направил вице-премьеру Андрею Белоусову.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части включения нового обстоятельства, смягчающего наказание: наличие заслуг за участие в боевых действиях, наличие инвалидности в результате получения ранения, контузии или увечья в ходе боевых действий», — приводит текст обращения RT.

Читайте также: Госдума приняла закон о почти полном запрете использования мобильников в школах.