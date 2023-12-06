Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Госдума приняла закон о почти полном запрете использования мобильников в школах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gosduma-prinyala-zakon-o-pochti-polnom-zaprete-ispolzovaniya-mobilnikov-v-shkolah
Госдума приняла закон о почти полном запрете использования мобильников в школах
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков, исключения составят экстренные случаи, связанные с опасностью для жизни или здоровья. Об этом сообщили 6 декабря.

Сообщается, что было принято несколько поправок к закону. В частности, из первоначальной редакции убрали разрешение использовать мобильные телефоны в образовательных целях.

Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.

Помимо запрета телефонов, Госдума приняла решение вернуть в школы обязательные уроки труда. Володин подчеркнул, что «родители и учителя просили поддержать эту норму» По его словам, это повысит качество образования.

«В школы возвращен урок труда как обязательный предмет. Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы РФ.

Читайте также: весной в Госдуму могут внести закон, запрещающий аборты в клиниках.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях