Госдума приняла закон о почти полном запрете использования мобильников в школах

Школьникам запретят пользоваться мобильными телефонами во время уроков, исключения составят экстренные случаи, связанные с опасностью для жизни или здоровья. Об этом сообщили 6 декабря.

Сообщается, что было принято несколько поправок к закону. В частности, из первоначальной редакции убрали разрешение использовать мобильные телефоны в образовательных целях.

Авторами поправок выступили депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций.

Помимо запрета телефонов, Госдума приняла решение вернуть в школы обязательные уроки труда. Володин подчеркнул, что «родители и учителя просили поддержать эту норму» По его словам, это повысит качество образования.

«В школы возвращен урок труда как обязательный предмет. Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы РФ.

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