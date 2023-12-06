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РИА Новости: весной в Госдуму могут внести закон, запрещающий аборты в клиниках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ria-novosti-vesnoj-v-gosdumu-mogut-vnesti-zakon-zapreshhayushhij-aborty-v-klinikah
РИА Новости: весной в Госдуму могут внести закон, запрещающий аборты в клиниках
Фото Романа Сорокина, «Кубань 24»

По данным источника, депутаты уже работают над законопроектом о запрете проведения абортов в частных клиниках.

Закон об абортах в Государственную Думу могут внести уже на весенней сессии. Новый проект также может сократить допустимый срок беременности, при котором ее можно прерывать.

При этом самого документа об ограничении абортов в России пока нет. Его планируют составить уже в следующем году, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Госдуме предложили финансово поощрять женщин, отказавшихся от аборта. Тема вызвала неоднозначную реакцию среди представителей власти и населения.

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