РИА Новости: весной в Госдуму могут внести закон, запрещающий аборты в клиниках

По данным источника, депутаты уже работают над законопроектом о запрете проведения абортов в частных клиниках.

Закон об абортах в Государственную Думу могут внести уже на весенней сессии. Новый проект также может сократить допустимый срок беременности, при котором ее можно прерывать.

При этом самого документа об ограничении абортов в России пока нет. Его планируют составить уже в следующем году, сообщает РИА «Новости».

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