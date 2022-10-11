В России предложили создать единый в странах ЕАЭС онлайн-сервис оплаты коммунальных платежей

Фото Олеси Кравцовой, «Кубань 24»

С инициативой создания расчетного сервиса выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог отметил, что граждане, переехав в одну из стран Евразийского экономического союза, столкнулись с проблемой дистанционной оплаты коммунальных услуг за жилье в родной стране.

«В рамках ЕАЭС сегодня нет единого расчетного сервиса, позволяющего гражданам комфортно осуществлять платежи за коммунальные услуги независимо от того, в какой из стран — участниц договора они проживают и осуществляют трудовую деятельность», — заявил Орлов.

Для решения проблемы эксперт предложил создать в рамках ЕАЭС единый онлайн-сервис, позволяющий гражданам стран осуществлять коммунальные платежи за имущество, пишет RT.

В настоящий момент в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

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