В России предложили создать единый короткий номер для вызова аварийных служб ЖКХ

Письмо с таким предложением направил главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог предложил создать федеральный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб. По мнению эксперта, сейчас существует единый номер вызова экстренных служб — 112. По нему можно вызвать полицию, МЧС, скорую помощь и аварийную службу газа.

Однако, в случае коммунальных аварий, таких как прорыв труб, отключение отопления и света, у жителей нет подобного единого короткого номера. В каждом отдельном случае граждане должны сами найти номер «аварийки». В итоге имуществу может быть нанесен серьезный ущерб.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в Российской Федерации единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб», — цитирует RT обращение политолога.

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