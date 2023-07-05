Штраф за недопуск газовщиков в квартиры увеличат до 10 тыс. рублей

Такой законопроект уже одобрен Правительством РФ и в ближайшее время будет внесен в Госдуму.

Документ предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) об увеличении штрафа за недопуск газовщиков в квартиры до 10 тыс. рублей для физлиц, до 100 тыс. рублей — для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Сейчас штрафы для граждан, не впускающих газовиков в квартиры, составляют от 1 до 2 тыс. рублей.

По данным экспертов газовой отрасли, случаи сознательного недопуска газовщиков составляют лишь около 1,5%. В остальных случаях газовики не могут попасть в квартиру из-за отсутствия жильцов.

Специалисты считают, что увеличение штрафов не решит полностью проблему взрывов бытового газа. По их мнению, эффективнее было бы передать обязанности по обслуживанию и замене газового оборудования в сдающихся по соцнайму квартирах муниципалитетам, а также размещать в подъездах информацию о мерах безопасности при использовании газового оборудования и субсидировать малоимущим его замену, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24, Минстрой РФ предложил ввести штрафы за недопуск специалистов ЖКХ в жилые дома. Граждане будут обязаны впускать работников организаций ЖКХ, которые устанавливают и обслуживают умные счетчики, в свои квартиры и частные дома. За повторный отказ в доступе предусмотрено административное наказание.