Минстрой предложил ввести штрафы за недопуск специалистов ЖКХ в жилые дома

Граждане будут обязаны впускать работников организаций ЖКХ, которые устанавливают и обслуживают умные счетчики, в свои квартиры и частные дома. За повторный отказ в доступе предусмотрено административное наказание.

Этому будет предшествать включение в тарифы за оплату услуг ЖКУ установку умного счетчика, ответственность за обслуживание которого лежит на ресурсоснабжающих организациях. Об этом говорится в документе, который Минстрой РФ подготовил для правительства страны.

Как утверждает эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук, отказ впускать в квартиры коммунальщиков — результат недоверия россиян к системе жилищно-коммунального хозяйства, и, вероятная, тому причина — некачественная работа управляющих компаний. Эксперт добавил, что при этом большая часть жильцов не препятствуют коммунальщикам, а тех, кто намеренно отказывает в доступе в дом, — только 5%.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева также отметила масштаб проблемы недопуска коммунальщиков в жилые дома. К тому же добавила, что трудности встречаются и при обслуживании газового оборудования, проверке незаконных перепланировок, проведении капитального ремонта и осмотра помещений во время аварий.

Депутат сообщила, что пока что граждане обязаны впускать коммунальщиков только в случае угрозы жизни жильцов, а в остальных случаях необходимо решение суда. Также эту проблему отметила и директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая и сообщила, что из-за недопуска соседи могут оставаться без горячей воды или газа долгое время.

«Возможно, следует предусмотреть ускоренную работу судов для таких ситуаций. Кроме того, штрафы тоже могут поспособствовать в стимулировании граждан», — рассказала Светлана Разворотнева.

В необходимость административной ответственности также убежден председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Он отметил, что штрафы предусмотрены пока что только за недопуск работников газовых служб. Но и это затруднительно, так как для административного наказания требуется доступ в квартиру, паспорт жильца и договор на обслуживание газового оборудования, добавил председатель. Как утверждает председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян, размер штрафа варьируется от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

«Вопрос доработаем так, чтобы неотвратимость наказания заставляла человека и позаботиться о своем газовом оборудовании, и трижды подумать, прежде чем принимать решение не открывать дверь специалистам», — сообщил Сергей Пахомов.

Директор IT-компании «Философт» Иван Власов считает, что в законопроект должен быть включен пункт об обязательном предоставлении оправданного доступа к прибору учета, а если жилец отказал, то предусмотреть штраф, который будет вписан в квитанцию за ЖКУ.

Эксперты отмечают возможные последствия после введения такого законопроекта, а именно обострение мошенничества. Член генсовета «Деловой России» Алексей Мостовщиков отметил, что в зоне риска прежде всего пенсионеры. Светлана Разворотнева предложила уведомлять россиян о предстоящих коммунальных работах и наказывать ресурсоснабжающие организации в случае несоблюдения норм, так как именно из-за нарушения правил, граждане страдают от мошенников.

«Также важно сразу выработать рекомендации для жителей и порядок проверки таких сотрудников, чтобы минимизировать риски обмана людей. Например, это могут быть определенные документы специалистов», — отметил основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube, юрист Вадим Ткаченко.

Сергей Пахомов сообщил, что у сотрудников газовой службы из опознавательных знаков не только удостоверение и униформа, но и QR-код, дающий понять — в самом деле человек работает в «коммуналке» или же это мошенник.

Сусана Киракосян сообщила, что хорошим стимулом для установки умных приборов учета будет плата за коммунальные услуги с повышающим коэффициентом, именно такая мера простимулирует жильцов установить счетчик.

Как отметил независимый эксперт в сфере ЖКХ и экономист Егор Клопенко, мера прежде всего должна быть экономическая — необходим более высокий тариф на старых счетчиках, чем на умных. В таком случае, по мнению эксперта, собственники самостоятельно позовут сотрудников РСО, сообщает газета «Известия».

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