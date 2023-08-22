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В России предложили создать должность школьного омбудсмена для урегулирования конфликтов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-sozdat-dolzhnost-shkolnogo-ombudsmena-dlya-uregulirovaniya-konfliktov
В России предложили создать должность школьного омбудсмена для урегулирования конфликтов
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

По мнению авторов инициативы, такой шаг поможет сделать отечественное образование более бесконфликтным и транспарентным, а сторонам находить общий язык в непростых ситуациях.

Для этого глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил письмо в адрес секретаря Общественной палаты России Лидии Михеевой с предложением создать в стране должность школьного омбудсмена.

Он уверен, что родители, учащиеся и педагоги в последнее время часто становятся участниками конфликтов. Для их решения нужна независимая сторона, способная уладить спорные ситуации до того, как они станут предметом судебного или правового разбирательства, сообщает RT.

Читайте также: российские школьники будут изучать применение беспилотников на уроках НВП. Об этом говорится в программе образовательного курса, опубликованного на сайте Министерства просвещения РФ.

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