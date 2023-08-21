Российские школьники будут изучать применение беспилотников на уроках НВП

Об этом говорится в программе образовательного курса, опубликованного на сайте Министерства просвещения РФ.

Согласно документу, учащиеся 10 и 11 классов на уроках по начальной военной подготовке будут изучать теорию управления и применения беспилотных летательных аппаратов. Школьники узнают, как вести разведку местности при помощи БПЛА и противодействовать БПЛА противника.

После курса обучения на уроках НВП учащиеся будут иметь представление о применении беспилотников в боевых условиях, сообщает ТАСС.

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