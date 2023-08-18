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Тренажеры для обучения операторов беспилотников показали в технополисе «ЭРА» в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/trenazhery-dlya-obucheniya-operatorov-bespilotnikov-pokazali-v-tehnopolise-era-v-anape
Тренажеры для обучения операторов беспилотников показали в технополисе «ЭРА» в Анапе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Разработанные тренировочные программы имеют высокую степень визуализации. Во время обучения имитируется усложнение пилотирования с помощью эффектов дождя, бокового ветра и воздушных ям.

Также показали тренажеры для подготовки военнослужащих войск РХБЗ и для обучения расчетов РСЗО «Торнадо».

«Конструкция проста, понятна, имеет низкую себестоимость. После того как обучаемый выполнил упражнение, на мониторе рабочей машины можно убедиться, было ли попадание или не было, то есть военнослужащий и руководитель занятия могут работать над ошибками», — рассказал и. о. начальника военного инновационного технополиса полковник Антон Малаховецкий.

Еще один тренажер предназначен для подготовки военных по поражению БПЛА, сообщает RT.

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