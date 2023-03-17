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Мантуров и Кондратьев посетили технополис «Эра» в Анапе и перевалочный комплекс в Тамани

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/manturov-i-kondratev-posetili-tehnopolis-era-v-anape-i-perevalochnyj-kompleks-v-tamani
Мантуров и Кондратьев посетили технополис «Эра» в Анапе и перевалочный комплекс в Тамани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Эти объекты вице-премьер РФ, глава Минпромторга России Денис Мантуров и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетили 17 марта.

При посещении военного технополиса «Эра» гости ознакомились с его новейшими разработками, среди которых: малогабаритный блок обработки информации, двигатель для малых космических аппаратов, подавитель средств видеонаблюдения и мини-центр обработки данных.

После этого Мантуров провел заседание Совета военного технополиса «Эра», в котором приняли участие полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и Вениамин Кондратьев.

«Разработка новых образцов техники и программ, проводимая в технополисе, имеет серьезное значение для оборонного сектора страны, а также обладает перспективами на рынке гражданской продукции», — сказал Мантуров.

«Эру» создали в Анапе в 2018 году по решению президента России на площади 17 га. Сейчас на ее территории работают 16 компаний ОПК.

После этого Мантуров и Кондратьев посетили территорию перевалочного комплекса аммиака, строящегося в порту Тамань. Вице-премьер РФ провел совещание с участием полпреда президента РФ в ЮФО и губернатора Кубани.

По словам Мантурова, строящийся в Тамани перевалочный комплекс важен для стабильных поставок аммиака и удобрений на внутренний и внешний рынки. Для России это первый подобный объект, поэтому он входит в список наиболее приоритетных для инфраструктуры страны. В этот проект совокупно инвестируют 60 млрд рублей.

Ожидается, что перевалочный комплекс будет отгружать 5 млн т. в год. Объект будут сдавать по очередям. Проект строительства сейчас проходит экологическую госэкспертизу.

«Для региона это важный проект. Его реализация позволит создать более 500 новых рабочих мест», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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