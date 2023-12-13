В России предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию

В Госдуму 13 декабря внесут законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию.

По данным документа, законопроект установит продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию 37 лет для мужчин и 32 года для женщин. Досрочно выйти на пенсию можно будет раньше 60 лет у мужчин и 55 лет — у женщин. Сейчас пенсионный возраст наступает в 65 лет для мужчин и в 60 лет для женщин.

По мнению авторов законопроекта, такая мера будет стимулировать стремление работать по официальному договору у большего числа граждан. Предполагается, что удастся вывести из «серой» зоны около 50% зарплат россиян.

«По оценкам экспертов, такая мера позволит вывести из «серой» зоны до 50% заработной платы, что не только превысит дополнительные затраты, связанные с фактическим снижения пенсионного возраста у граждан, которые получат право на досрочный выход на пенсию, но и позволит повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента», — цитируют одного из авторов законопроекта, главу одной из фракций Госдумы «Известия».

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