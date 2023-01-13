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Опрос: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-pochti-polovina-muzhchin-rossii-schitaet-vyhod-na-pensiyu-pozzhe-zhenshhin-diskriminatsiej
Опрос: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией
Фото pexels.com

Крупный сервис по поиску работы выяснил, как россияне относятся к пятилетней разнице при выходе на пенсию между мужчинами и женщинами.

Права мужчин ущемляет выход на пенсию на 5 лет позже женщин, считают 36% россиян. В обратном уверены 48% опрошенных.

Чаще разницу в пенсионном возрасте считают дискриминацией мужчины, почти вдвое, чем женщины — 45% против 24%. При этом такого мнения в основном придерживаются молодые люди до 34 лет — 49%.

— Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин.

— Раз уж перед законом все равны, то тогда во всем.

— У них выше зарплата, и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью. 

Однако при том, что большинство женщин не согласны с возрастной дискриминацией мужчин, девушки до 34 лет более толерантны. За одинаковый пенсионный возраст для обоих полов проголосовали 29% из них, в то время как среди женщин старше 45 лет — всего 21%.

Опрос проводился во всех округах России с 10 по 12 января среди 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет, сообщает пресс-служба SuperJob.

Читайте также: сменить работу в наступившем году планируют почти 70% жителей Кубани.

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