Опрос: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией

Крупный сервис по поиску работы выяснил, как россияне относятся к пятилетней разнице при выходе на пенсию между мужчинами и женщинами.

Права мужчин ущемляет выход на пенсию на 5 лет позже женщин, считают 36% россиян. В обратном уверены 48% опрошенных.

Чаще разницу в пенсионном возрасте считают дискриминацией мужчины, почти вдвое, чем женщины — 45% против 24%. При этом такого мнения в основном придерживаются молодые люди до 34 лет — 49%.

— Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин.

— Раз уж перед законом все равны, то тогда во всем.

— У них выше зарплата, и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью.

Однако при том, что большинство женщин не согласны с возрастной дискриминацией мужчин, девушки до 34 лет более толерантны. За одинаковый пенсионный возраст для обоих полов проголосовали 29% из них, в то время как среди женщин старше 45 лет — всего 21%.

Опрос проводился во всех округах России с 10 по 12 января среди 1,6 тыс. экономически активных граждан старше 18 лет, сообщает пресс-служба SuperJob.

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