Опрос: сменить работу в наступившем году планируют почти 70% жителей Кубани

Согласно опросу российского сервиса по поиску работы, 69% кубанцев планируют найти нового работодателя в этом году. Не собираются менять место работы всего 7% жителей края, еще 24% затруднились ответить.

В 2022 году работу поменяли 37% кубанцев, при этом только 29% их них рассказали, что новое место оказалось лучше прошлого. Об обратном заявил 31% респондентов, а еще 13% не ощутили разницы.

Чаще всего работу хотят сменить специалисты области безопасности — 79%, добычи сырья — 75%, транспорта и логистики — 72%, а также производства, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, управления персоналом и продаж — по 71%. Реже о смене работы думают начинающие специалисты — 49% и работники банковской отрасли — 58%.

Сферу деятельности планируют сменить 55% жителей Кубани — 18% рассматривают сферу IT, по 8% — продажи, консультирование и высший менеджмент. Еще 5% рассматривают строительство и недвижимость, а также должность административного персонала, сообщает пресс-служба HeadHunter Юг.

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