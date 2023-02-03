В России предложили снизить плату за вывоз мусора

Стоимость услуги предлагают рассчитывать не по нормативу, а исходя из количества произведенных отходов.

С такой инициативой в Минстрой обратились члены профильного комитета Госдумы. Эксперты считают, что расчет по количеству вывезенных контейнеров может обойтись людям вдвое дешевле, а юридическим лицам — в несколько раз. Кроме того, полностью освободить от оплаты предлагают собственников, в квартирах которых никто не живет.

Сейчас для фактической платы за вывоз мусора жильцам нужно провести собрание и договориться с региональным оператором. Однако регоператоры часто отказываются от такого вида оплаты услуг. В связи с этим депутаты попросили Минстрой обязать регоператоров рассчитывать плату за вывоз мусора по количеству вывезенных контейнеров, если сами собственники приняли подобное решение.

Кроме того, по словам авторов инициативы, жильцы часто жалуются на несправедливые расчеты платы за вывоз ТКО. Поэтому выставлять счета людям необходимо только за предоставленную услугу. Однако эксперты считают, что подобный расчет оплаты за ЖКУ стоит использовать в том случае, если регион принял решение о раздельном сборе мусора, пишут «Известия».

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