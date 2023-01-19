Мусор в трубах: в России предложили ввести ответственность за сброс бытовых отходов в канализацию

Российский экологический оператор (РЭО) намерен обратиться в Минстрой РФ с инициативой законодательно запретить россиянам выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию.

Специалисты все чаще сталкиваются с засорами в канализации. Зачастую они появляются от ватных палочек, средств гигиены, втулок и пищевых отходов. Попавшие в канализацию отходы сбиваются в большие кучи и перекрывают путь для сточных вод. В итоге трубопровод закупоривается, что приводит к дополнительным издержкам по его обслуживанию.

РЭО предлагает разработать меры, которые предотвратят сброс отходов в канализацию, а также предусмотреть ответственность за последствия. Однако, по мнению экспертов, пока не ясно, как можно контролировать исполнение закона и применять санкции к нарушителям. Закон может быть эффективен лишь отчасти, потому что в многоквартирных домах часто сложно определить конкретного нарушителя.

При этом эксперты отмечают, что зачастую проблемы с засорами возникают не из-за намеренных действий граждан, а в отсутствии у них элементарных представлений о надлежащих правилах пользования канализацией. В связи с этим на первых этапах жильцов нужно информировать о том, как следует обращаться с отходами и сопутствующих рисках при забивании системы канализации.

Также эксперты считают, что проблему с засорами можно использовать как обоснование для повышения стоимости коммунальных услуг, пишут «Известия».

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