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В России предложили смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-smyagchit-nakazanie-za-otsutstvie-dokumentov-na-avtomobil
В России предложили смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Законопроект с такой инициативой подготовили в депутаты Госдумы.

Согласно документу, отсутствие при себе у водителя регистрационных документов предлагается не считать поводом для ареста и эвакуации машины.

Как пояснили авторы законопроекта, если документы на машину остались дома или где-то еще — это никак не сказывается на безопасности дорожного движения, поэтому задержания автомобиля происходить не должно.

Исключить следует те случаи, когда машина находится в угоне, и на нее нет документов, либо нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза, сообщает ТАСС.

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