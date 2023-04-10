В России предложили смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль

Законопроект с такой инициативой подготовили в депутаты Госдумы.

Согласно документу, отсутствие при себе у водителя регистрационных документов предлагается не считать поводом для ареста и эвакуации машины.

Как пояснили авторы законопроекта, если документы на машину остались дома или где-то еще — это никак не сказывается на безопасности дорожного движения, поэтому задержания автомобиля происходить не должно.

Исключить следует те случаи, когда машина находится в угоне, и на нее нет документов, либо нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза, сообщает ТАСС.

Читайте также: в России на 42% выросло число вакансий, связанных с продажами подержанных машин.