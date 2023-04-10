В России предложили смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль
Общество
10.04.2023 08:19
Законопроект с такой инициативой подготовили в депутаты Госдумы.
Согласно документу, отсутствие при себе у водителя регистрационных документов предлагается не считать поводом для ареста и эвакуации машины.
Как пояснили авторы законопроекта, если документы на машину остались дома или где-то еще — это никак не сказывается на безопасности дорожного движения, поэтому задержания автомобиля происходить не должно.
Исключить следует те случаи, когда машина находится в угоне, и на нее нет документов, либо нет бумаг (отметок в них), требуемых законодательством Таможенного союза, сообщает ТАСС.
Читайте также: в России на 42% выросло число вакансий, связанных с продажами подержанных машин.
Популярные новости
- Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в топ-100 лучших заведений России
- Дерево рухнуло на иномарку в центре Краснодара
- ПФК «Кубань» планирует арендовать у фанатов историческую эмблему клуба
- На платных парковках в Краснодаре с машин будут убирать предметы, скрывающие номера
- Экскаваторщик обнаружил 40-килограммовую авиабомбу времен войны в Крымском районе
- Российские магазины столкнулись с дефицитом настольной игры «Монополия»