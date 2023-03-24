В России на 42% выросло число вакансий, связанных с продажами подержанных машин

Аналитики зафиксировали в стране рост количества вакансий, которые связаны с продажами подержанных автомобилей.

Отмечается, что с июля прошлого года их число выросло на 42%. Работодатели ищут специалистов в отделы оценки, менеджеров по выкупу, оценке и продажам, экспертов-байеров и продавцов-консультантов.

Больше всего вакансий открыто в Москве и Санкт-Петербурге. Менеджерам продаж автомобилей с пробегом предлагают от 150 тыс. рублей в Москве и от 80 до 170 тыс. рублей — в Санкт-Петербурге.

По мнению автоэкспертов, рост числа вакансий связан с увеличением числа покупок и продаж подержанных машин. Сейчас есть большой спрос на специалистов, которые разбираются в автомобилях не одного бренда и знают их поломки и неисправности при приеме подержанных машин как на продажу или комиссию, так и при продаже конечным покупателям, пишет RT.

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