В России предложили сделать бесплатным проезд для семей мобилизованных

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С такой инициативой выступила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она направила письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова с просьбой сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных мужчин.

По мнению Волынец, для жен и детей до 18 лет мобилизованных граждан нужно ввести бесплатный проезд в троллейбусах, трамваях, метро, городских автобусах и пригородных электричках. Она попросила Минтруд поддержать инициативу и разработать соответствующий законопроект, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре детям мобилизованных предоставят бесплатный проезд.