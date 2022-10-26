В России предложили сделать бесплатным проезд для семей мобилизованных
Общество
26.10.2022 07:59
С такой инициативой выступила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Она направила письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова с просьбой сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для членов семей мобилизованных мужчин.
По мнению Волынец, для жен и детей до 18 лет мобилизованных граждан нужно ввести бесплатный проезд в троллейбусах, трамваях, метро, городских автобусах и пригородных электричках. Она попросила Минтруд поддержать инициативу и разработать соответствующий законопроект, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре детям мобилизованных предоставят бесплатный проезд.
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