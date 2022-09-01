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В России предложили разработать проект закона для повышения статуса учителя

Общество
01.09.2022 07:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-razrabotat-proekt-zakona-dlya-povysheniya-statusa-uchitelya
В России предложили разработать проект закона для повышения статуса учителя
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее предложение направили на имя министра просвещения Сергея Кравцова и председателя комитета Госдумы по образованию Ольги Казаковой. В проекте закона предлагают предусмотреть в том числе меры поддержки учителей.

Инициатором выступила детский омбудсмен в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она подчеркнула, что о необходимости повышения статуса учителя ранее говорил президент РФ.

Волынец отметила, что уже предпринимаются существенные шаги. В частности, реализуется программа «Земский учитель», введены федеральные выплаты классным руководителям и внедряется новый порядок оплаты труда учителей в пилотных регионах.

При этом, по ее словам, очень важными становятся задачи превращения школы в «важнейший фактор формирования актуальных жизненных установок личности». Решить эти задачи без участия педагогов и повышения их статуса будет проблематично.

«На основании вышеизложенного прошу вас поддержать инициативу о разработке проекта закона «О статусе педагога», который не только закрепит высокий статус учителя на федеральном уровне, но и предоставит ему дополнительные гарантии, меры стимулирования», — говорится в обращении.

Волынец полагает, что в проекте нужно предусмотреть меры поддержки педагогов. А также инструменты профессионального развития и механизм противодействия ущемлению прав учителей, сообщает RT.

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