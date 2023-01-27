В России предложили расширить льготу по земельному налогу для ветеранов, Героев РФ и СССР

С соответствующей инициативой депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Минтруда Антону Котякову.

Сейчас для ряда категорий граждан России действует льгота, в соответствии с которой земельный налог уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м участка. Это касается многодетных семей, пенсионеров по старости, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, Героев России и СССР и других.

Власов отметил, что все они имеют право на одинаковую льготу, однако участники боевых действий защищали интересы государства, поэтому, по мнению парламентария, для них необходимо предусмотреть дополнительную поддержку.

Депутат предложил внести поправки в Налоговый кодекс РФ, чтобы уменьшить земельный налог для ветеранов и инвалидов ВОВ и иных боевых действий, Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы при выходе их на пенсию по старости. Парламентарий выступил с инициативой уменьшить этим категориям граждан налог на величину кадастровой стоимости 1200 кв. м земельного участка, сообщает RT.

Читайте также: повышенный туристический кешбэк для молодоженов предложили ввести в России.