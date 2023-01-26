Повышенный туристический кешбэк для молодоженов предложили ввести в России
Общество
26.01.2023 07:32
С таким обращением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Туристический кешбэк, действующий в РФ периодами с 2020 года, составляет 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для тех, кто выбрал для путешествия Дальний Восток, — до 40 тыс. рублей.
Для только поженившихся пар, которые выбрали путешествовать по России, Орлов предложил в течение полугода после свадьбы установить кешбэк до 50%, не более 50 тыс. рублей, сообщает RT.
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