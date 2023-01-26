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Повышенный туристический кешбэк для молодоженов предложили ввести в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/povyshennyj-turisticheskij-keshbek-dlya-molodozhenov-predlozhili-vvesti-v-rossii
Повышенный туристический кешбэк для молодоженов предложили ввести в России
Фото pexels.com

С таким обращением к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Туристический кешбэк, действующий в РФ периодами с 2020 года, составляет 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для тех, кто выбрал для путешествия Дальний Восток, — до 40 тыс. рублей.

Для только поженившихся пар, которые выбрали путешествовать по России, Орлов предложил в течение полугода после свадьбы установить кешбэк до 50%, не более 50 тыс. рублей, сообщает RT.

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