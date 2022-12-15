В России предложили распространить налоговую льготу на дачи для отдельных категорий россиян
Депутаты и сенаторы подготовили законопроект с поправками в Налоговый кодекс РФ и включить дачи в число объектов, на которые распространяется налоговая льгота для отдельных категорий граждан.
По мнению депутатов, в соответствии с Налоговым кодексом отдельным категориям налогоплательщиков предоставляется льгота в размере суммы налога, подлежащей уплате. К таким категориям относятся Герои Советского Союза и Герои России, лица, награжденные орденом Славы трех степеней, инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пенсионеры и некоторые другие категории. Налоговая льгота предоставляется таким россиянам по выбору: квартира, жилой дом или их части, а также гараж или машино-место.
Парламентарии указали на необходимость внести в перечень видов объектов налогообложения, на которые распространяется налоговая льгота, садовые дома (дачи), площадь которых превышает 50 кв. м, пишет RT.
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