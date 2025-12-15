В России предложили отменить испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет

Депутаты Госдумы выступили с предложением запретить испытательный срок для женщина при трудоустройстве, если у них есть дети младше трех лет.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложила группа депутатов и сенаторов из разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

«В настоящее время такой запрет закреплен в ч. 4 ст. 70 Трудового кодекса РФ и действует в отношении матерей, имеющих детей в возрасте до полутора лет. Законопроектом предлагается распространить данную гарантию на женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которую предоставили интернет-порталу «Кубань 24».

По мнению авторов инициативы, период воспитания ребенка до трех лет налагает на женщину большую нагрузку. А необходимость пройти испытательный срок создает для женщин избыточный стресс и дополнительные психологические барьеры.

«Это не только ущемляет трудовые права женщин с малолетними детьми, но и может провоцировать скрытые формы дискриминации, когда работодатель, формально следуя установленной законом процедуре, получает возможность отказать женщине в трудоустройстве или уволить ее как не прошедшую испытание, не особо объясняя причины увольнения», — отмечается в документе.

Реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не повлечет за собой необходимости изменения иных нормативных правовых актов.

